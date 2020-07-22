النزاهة تضبط منتحل صفة “ادعاء عام” في البصرة

2020/07/22 | 11:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن تمكُّنها من ضبط مُتَّهمٍ بانتحال صفة (ادعاء عام) مُتلبِّساً بالجرم المشهود خلال تسلُّمه مبلغاً مالياً من إحدى المواطنات.وقالت الهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة تمكنت من ضبط مُتَّهمٍ بانتحال صفة (ادعاء عام)، مُبيّنةً ضبطها المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم […]

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