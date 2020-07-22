طهران: انشاء المدن الصناعية على الحدود مع العراق سينمي العلاقات الاقتصادية

2020/07/22 | 11:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة “سيد حميد حسيني”، الأربعاء، ان انشاء المدن الصناعية عند حدود ايران والعراق من شأنها تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وقال حسيني في تصريح أوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم التطرق خلال زيارة الكاظمي الى القضايا الاقتصادية وان تشكيلة الوفد المرافق له تبين […]

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