العراق يسير رحلة استثنائية لإعادة مواطنيه العالقين بالأردن

2020/07/22 | 11:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، تسيير رحلة استثنائية لإعادة مواطنيه العالقين بالأردن.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان، إن "سفارة جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة تُسيِّر الرحلة الاستثنائيّة (21) لنقل العراقيّين العالقين؛ بسبب إجراءات الحظر الشامل وتعليق الطيران".وأضاف الصحاف، أنه "على متنها (158) مُسافِراً، وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوّية العراقيّة".

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