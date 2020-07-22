امانة بغداد: نجاح الخطة الخاصة باستشهاد الامام الجواد

2020/07/22 | 11:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، نجاح خطتها الخدمية الخاصة بذكرى استشهاد الامام الجواد عليه السلام .وقالت دائرة بلدية الكاظمية في بيان تلقت "كلكامش برس"، نسخة منه، انها "اعدت خطة خدمية مسبقة جرى تنفيذها خلال يومي الزيارة والتي ختمت صباح اليوم الاربعاء تمثلت بنشر اكثر من الفي عامل نظافة بالاضافة الى 79 آلية تخصصية في عموم مدينة الكاظمية منها 39 آلية كابسة تقوم بشكل دوري برفع النفايات وتصفير الحاويات".واضافت، انها " بقية الآليات عملت على غسل وتعقيم وتعفير الشوارع ومسارات الزائرين والمنطقة المحيطة بالصحن الشريف بالاضافة الى حملات التوعية والتثقيف في كيفية الوقاية من الاصابة بفايروس كورونا وبالتنسيق مع عدد من الجهات سيما الامنية والصحية".

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