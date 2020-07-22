الحل في ليبيا سياسي وكل من اختار الخيار العسكري مُني بالهزيمة

2020/07/22 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن الحل للأزمة في ليبيا هو سياسي وأن من تطرق للحلول العسكرية حتى اليوم “مُني بالهزيمة” على حد تعبيره جاء ذلك وفقا لما نقلته قناة TRT التركية الرسمية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماع، … Readmore

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