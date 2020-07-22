تراجع اسعار النفط بسبب مخاوف من فيروس كورونا

2020/07/22 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، الاربعاء، في نيويورك من أعلى مستوى لها في أربعة أشهر وسط علامات على مكاسب مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ، مما أثار مخاوف جديدة بشأن الإمدادات حيث عانت العديد من المناطق للسيطرة على الوباء.وأفاد معهد البترول … Readmore

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