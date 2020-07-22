2020/07/22 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تراجعت أسعار النفط، الاربعاء، في نيويورك من أعلى مستوى لها في أربعة أشهر وسط علامات على مكاسب مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ، مما أثار مخاوف جديدة بشأن الإمدادات حيث عانت العديد من المناطق للسيطرة على الوباء.
وأفاد معهد البترول … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع اسعار النفط بسبب مخاوف من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأفاد معهد البترول … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع اسعار النفط بسبب مخاوف من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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