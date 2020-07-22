بورترية -2 يسارى ويفتخر - اشرف عتريس

2020/07/22 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس هو الفنان الجميل على الشريف اكان يعمل مهندسا زراعيا فى بنك التسليف (فترة الستينيات ) وقد تم اعتقاله فى سجن الواحات وبعد خروجه ألتقى يوسف شاهين وكان فيلم (الأرض) بداية لمشواره الفنى القصير وحصاد حولى (50 عمل فنى ) رغم انه لم يدرس فى معهد المثيل وترك الدراسة وكان قد احترف المهنة وبدأت ظهورموهبته امام الجمهور والنقاد .هو بكرى الصعيدى ودياب وأفيونة والشيخ احمد فى العصفوروالمعلم برغ ......





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