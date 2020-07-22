التناقضات في المجتمع - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/22 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي تقسم التناقضات في المجتمع إلى قسمين تناقضات رئيسية حدية لا يمكن حلها بالحوار وإنما بالعنف وأخرى ثانوية يمكن حلها بالحوار الشفاف الإيجابي ...



والتناقضات الرئيسية تحدث بين طبقات المجتمع بسبب التفاوت الطبقي وحدث التناقض في الأحقاب التاريخية للمراحل التي تكونت المجتمعات فيها وكانت كل مرحلة من تلك الطبقات (مرحلة المشاعية البدائية ومرحلة الرق والعبودية والإقطاعية والمرحلة الرأسمالية والمرحلة الاشتراكية) ......





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