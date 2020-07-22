وزارة التربية تتوقع تأجيل امتحانات السادس الإعدادي للمرة الثالثة!

2020/07/22 | 11:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يتبع ..

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