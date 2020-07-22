متنبئ جوي: أقوى وأطول موجة حر تضرب العراق.. سنعبر حاجز الـ 50 درجة مئوية!

2020/07/22 | 11:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقع متنبئ جوي اليوم الأربعاء تعرض العراق إلى أقوى وأطول موجة حر في تاريخه تتجاوز درجة الحرارة حاجز 50 درجة مئوية.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور له على فيس بوك إن “أجواءً رطبة ومرهقة وشديدة الحرارة تعيشها أغلب مدن الجنوب، وشديدة الحرارة في كافة المدن”.وأضاف عطية أن التوقعات تشير […]

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