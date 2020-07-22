تسيير رحلة استثنائية من عمان الى بغداد بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية

2020/07/22 | 11:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، عن تسيير رحلة استثنائية من عمان الى بغداد وعلى متنها 158 مسافراً.وقال الصحاف في بيان إن “سفارة جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة تُسيِّر الرحلة الاستثنائيّة (21) لنقل العراقيّين العالقين؛ بسبب إجراءات الحظر الشامل وتعليق الطيران”.وأضاف ان “الرحلة على متنها (158) مُسافِراً، وذلك بالتعاون […]

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