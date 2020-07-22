2020/07/22 | 11:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم العالي يكلف علياء عباس رئيسة للجامعة التقنية الشمالية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم العالي يكلف علياء عباس رئيسة للجامعة التقنية الشمالية وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم العالي يكلف علياء عباس رئيسة للجامعة التقنية الشمالية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم العالي يكلف علياء عباس رئيسة للجامعة التقنية الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).