2020/07/22 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسيير رحلة جوية من الاردن الى العراق وعلى متنها (158) مُسافِراً من العراقيّين العالقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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