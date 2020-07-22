في بغداد.. اكتشاف رفات امرأة بفضل كلب

2020/07/22 | 11:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باكتشاف رفات امرأة مجهولة الهوية بفضل كلب في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً استأجر مؤخراً مشتلاً في منطقة الأعظمية، واكتشف صباح أمس الثلاثاء رفات أمرأة مجهولة الهوية".

وأضاف المصدر أن "الرجل استدل على مكان الرفات بعد أن نبش كلب الأرض فظهرت أجزاء من رفات المرأة".

وأشار إلى أن التوقعات الأولية تفيد بأن المرأة دفنت قبل أكثر من عامين، وأن السلطات بدأت بالتحقيق لكشف هوية المرأة وملابسات وفاتها.

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