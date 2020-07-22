بيريز واثق من فوز نجم ريال مدريد بالكرة الذهبية

2020/07/22 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مقتنع تمامًا بقدرة نجم الميرنجي، على حصد الكرة الذهبية في يوم من الأيام.وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن بيريز مقتنع بأن ماركو أسينسيو سيفوز بالكرة الذهبية.وتعرض أسينسيو لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، مطلع الموسم الجاري، وكان مقدرا له عدم اللحاق بأي مباراة لولا جائحة كورونا، التي جمدت النشاط ما يقرب من 3 أشهر.وأشار الموقع إلى أن بيريز أخبر أسينسيو بهذا الأمر عدة مرات منذ عودته من الإصابة، حيث قال له: "سترى، ستفوز بجائزة الكرة الذهبية في يوم ما..نحن نثق بك كثيرًا".ويعتبر بيريز أحد أكثر الأشخاص الذين أظهروا دعمًا غير محدود لأسينسيو خلال فترة التعافي من إصابته الخطيرة.جدير بالذكر أن مجلة "فرانس فوتبول" اتخذت قرارًا بحجب جائزة الكرة الذهبية هذا العام، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

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