العراق.. الموجة الحارة تبدأ الجمعة المقبلة مع توقعات بارتفاع الرطوبة

2020/07/22 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الأربعاء، أن تبدأ موجة الحرارة يوم الجمعة المقبل، مرجحا استمرارها لنهاية الشهر الحالي.وقال عطية، في منشور عبر "فيسبوك"، إن "اجواء رطبة ومرهقة وشديدة الحرارة تعيشها اغلب مدن الجنوب، وشديدة الحرارة في كافة المدن".وأضاف، أن "التوقعات تشير إلى استمرار موجة الرطوبة في الاجواء لغاية منتصف الاسبوع المقبل على اقل تقدير"، مردفا: "اعتبارا من يوم الجمعة ، ارتفاع حاد بدرجات الحرارة في كافة المدن ، وثبات التوقعات بموجة شديدة الحرارة تتجاوز فيها درجات الحرارة حاجز الـ ٥٠ درجة مئوية في جنوب ووسط البلاد واقل قليلا في الشمال والغربية".وأكد، ان "هذه الموجة الحارة تستمر لنهاية شهر تموز ثم تنخفض قليلا، وهي اقوى واطول موجة حارة تتعرض لها البلاد".وشدد عطية، على "اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض للاشعاع الشمسي ..لان العمل تحت هكذا اجواء سيعرض العاملين لمخاطر صحية مالم تتخذ التدابير الوقائية".

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