الفريق أول الركن سلطان هاشم…وداعا للعسكرية العراقية!!

2020/07/22 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حامد شهاب برحيل وزير الدفاع الأسبق الفريق أول الركن سلطان هاشم ، فقدت المؤسسة العسكرية العراقية أحد أهم واكبر أبطالها الميامين، وأحد أكثر قادتها مهنية وخبرة ورفعة رأس ، وكان...أكمل القراءة ←

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