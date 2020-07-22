2020/07/22 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي السيادة وفق تعريف القانون الدولي هي قدرة الدولة على فرض قوة القانون على كافة اراضيها ، اي انها تعني القدرة في حماية الحدود ضد اي تجاوز عليها...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيادة والتجاوز على الحدود الدولية) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيادة والتجاوز على الحدود الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).