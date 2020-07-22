صحيفة لبنانية : الموقف العراقي “كان أكثر صراحة من المعتاد”

2020/07/22 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..سلط تقرير صحفي، الأربعاء، الضوء على أبرز ما دار في جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة الإيرانية طهران، مشيراً إلى أن الموقف العراقي “كان أكثر صراحة من المعتاد”.ورأى التقرير الذي نشرته صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله اللبناني وتابعته المستقلة ، كلمة المرشد الإيراني الأعلى “حملت هجوماً مبطّناً ودعوة إلى الإسراع […]

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