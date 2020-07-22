2020/07/22 | 12:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الأربعاء، ان كلباً عثر على اعضاء جثة امرأة مدفونة في أحد مشاتل منطقة الاعظمية فيث بغداد.وذكر المصدر لـ”تقدم” ان “شخصاً استأجر مشتلاً جديداً لبيع الكلاب والقطط ضمن منطقة الاعظمية، احد الكلاب واثناء الحفر عثر على اعضاء بشرية مدفونة داخل المشتل”.وأضاف أن “الاعضاء تعود لامرأة مدفونة قبل اكثر من سنتين”، مبيناً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على اعضاء جثة امرأة مدفونة في احد مشاتل الاعظمية وكالة تقدم الاخبارية.

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