النجف تشكو من نقص حاد بالاوكسجين الطبي وتطالب الجهات المعنية بالتدخل

2020/07/22 | 12:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/النجف الاشرف..اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الأربعاء، عن نقص حاد بالاوكسجين الطبي في جميع مستشفياتها لمعالجة مصابي فيروس كورونا.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المستشفيات والمؤسسات الصحية في النجف الاشرف تعاني من نقص هائل بالاوكسجين الطبي الداخل بمعالجة مصابي فيروس كورونا، وهذا الامر بات يشكل مشكلة كبيرة للدائرة في […]

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