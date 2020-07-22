فحصوات طبية لرياضيي العراق استعداداً لانطلاق النشاط الرياضي

2020/07/22 | 12:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الشباب والرياضة، المباشرة باجراء الفحوصات الطبية للرياضيين العراقيين في قاعة الشعب الدولي.وقال الناطق الرسمي للوزارة موفق عبد الوهاب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وزارة الشباب والرياضة، باشرت منذ يوم امس، بإجراء الفحوصات الطبية للرياضيين استعداداً لانطلاق النشاطات الرياضية”.وأضاف ان “عدد من لاعبي الاتحادات الرياضية اجروا السمحة الأولى، حيث ستصدر نتائج […]

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