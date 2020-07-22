منصة Coinbase توقف مؤقتا معاملات بيتكوين بربع مليون دولار بعد اختراق تويتر

2020/07/22 | 12:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أوقفت منصة Coinbase مؤقتًا أكثر من 280،000 دولار في معاملات البيتكوين من 1100 مستخدم بعد اختراق تويتر، حيث اخترقت مجموعة من القراصنة عدد من المشاهير البارزين والشخصيات العامة مع خداع ما لا يقل عن 1100 شخص لإرسال عملة بيتكوين إلى مخترق غير معروف.

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