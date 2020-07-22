استشهاد منتسب بالحشد الشعبي خلال صد هجوم لداعش على نقطة امنية في المقدادية

2020/07/22 | 12:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفاد مصدر امني، الثلاثاء ، بإستشهاد منتسب في الحشد الشعبي خلال صد هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء المقدادية.

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