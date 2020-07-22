الشرطة تعثر على رفات امرأة مدفونة في احد مشاتل الاعظمية ببغداد

2020/07/22 | 12:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الأربعاء، بالعثور على رفات امرأة مدفونة قبل أكثر من عامين داخل مشتل في بغداد.وقال المصدر : إن “شخصاً استأجر مشتلاً جديداً لبيع الكلاب والقطط ضمن منطقة الأعظمية”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن … Readmore

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