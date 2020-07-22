2020/07/22 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة التربية ، عن الضوابط الخاصة بالتقديم على قناة المتميزين لمنتسبي ديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة للعام الدراسي 2020-2021 من الحاصلين على شهادة الإعدادية بفروعها (العلمي والأدبي) فضلاً عن المهني لإكمال دراستهم في المعاهد التقنية ، وشهادة الدبلوم التقني للراغبين بإكمال دراستهم الجامعية الأولية البكالوريوس .وبينت الوزارة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن الضوابط الخاصة بالتقديم على قناة المتميزين للعام الدراسي 2020-2021 المركز الخبري الوطني.

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