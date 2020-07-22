مدير مكتب روحاني :حكومة الكاظمي عازمة على تطوير العلاقات مع طهران

2020/07/22 | 12:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن واعظي، الأربعاء، جانباً من نتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران.وقال واعظي في تصريح لوسائل إعلام إيرانية ان الزيارة مهمة جدا ” لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وصادرات الخدمات الفنية والهندسية”.واضاف، ان “اللقاء بين الجانبين يشير الى عزم حكومة الكاظمي على تطوير العلاقات مع طهران […]

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