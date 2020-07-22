إحصائية دولية: 180 مدنياً سقطوا بالقصف التركي على إقليم كوردستان

2020/07/22 | 12:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت منظمة مناهضة التعذيب الدولية "CPT"، سقوط أكثر من 180 مدنياً بين قتيل وجريح في مناطق بإقليم كوردستان جراء القصف التركي على مدى خمس سنوات الماضية.

وقالت المنظمة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه منذ شهر آب/أغسطس عام 2015 ولغاية الآن، قُتل 85 مدنياً في المناطق الحدودية باقليم كوردستان بسبب القصف الذي تشنه تركيا بالطائرات الحربية، والمسيرة، والضربات المدفعية.

وأضافت أن 15 مدنياً قتلوا وأصيب 95 آخرون خلال النصف الأول من العالم الحالي.

وتحدث التقرير أيضا عن إخلاء مئات القرى في المناطق الحدودية للإقليم من سكانها بسبب القصف التركي، مؤكداً أن حياة الأهالي وممتلكاتهم باتت عرضة للخطر في تلك المناطق.

وكثفت أنقرة قصفها للمناطق الحدودية في إقليم كوردستان كما شنت عمليات توغل برية منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، ما خلف خسائر بشرية ومادية.

وتقول تركيا إنها تستهدف عناصر حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة.

وأثار القصف استنكار حكومة إقليم كوردستان التي طالبت أيضاً مقاتلي العمال الكوردستاني بمغادرة المنطقة لتجنب التوترات.

كما نددت بغداد بالهجمات التركية واستدعت السفير التركي مرتين وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة، كما نشرت الحكومة الاتحادية حرس الحدود في عدة نقاط بمحافظة دهوك على حدود تركيا.

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