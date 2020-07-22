2020/07/22 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” أسعار صرف الدولار في بورصة العراق المحلية ليوم الأربعاء 22 تموز.وسجلت أسعار بورصة الكفاح/بغداد 123.700 دينار لكل 100 دولار.وجاءت أسعار صرف الدولار في محلات الصيرفة المحلية لليوم الأربعاء كالتالي: سعر بيع الدولار : 124.250 دينار.سعر شراء الدولار : 123.250 دينار.فيما كانت أسعار صرف الدولار في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة اليوم.. الدولار يسجل ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورصة اليوم.. الدولار يسجل ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).