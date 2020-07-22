2020/07/22 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، تكليف ثلاثة رؤساء جدد لجامعة بغداد وبابل وتكريت.وقالت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة في بيان اطلعت عليه “وكالة المركز الخبري الوطني” إن “وزير التعليم نبيل عبد الصاحب، قام بتكليف منير السعدي رئيساً جديداً لجامعة بغداد”.كما كلّف وزير التعليم، وعد محمود الجبوري رئيساً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص دفعة واحدة ..وزير التعليم يغيّر رؤساء 3 جامعات عراقية بينها “بغداد” المركز الخبري الوطني.

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