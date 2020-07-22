امانة بغداد: مجسر الزهور يقع خارج حدودنا البلدية

2020/07/22 | 12:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت امانة بغداد، الأربعاء، ان مجسر الزهور الذي انهار صباح اليوم في العاصمة، يقع خارج حدودها البلدية.وذكرت الأمانة في بيان تلقته “تقدم” أن “امانة بغداد تنوه الى ان المجسر الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية صوراً لانهياره وسقوطه يقع خارج الحدود البلدية الخاصة بنطاق عمل امانة بغداد وهو ليس من ضمن مهامها او …

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