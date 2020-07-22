انهيار جسر للمشاة شمالي بغداد وأمانة العاصمة تعلق: خارج حدودنا البلدية

2020/07/22 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

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امانة بغداد : مجسر الزهور يقع خارج حدودنا البلدية

تنوه امانة بغداد الى ان المجسر الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية صوراً لانهياره وسقوطه يقع خارج الحدود البلدية الخاصة بنطاق عمل امانة بغداد وهو ليس من ضمن مهامها او مسؤوليتها

الامانة تضيف ان اخر نقطة تمثل حدودها الشمالية الشرقية هي قوس بوب الشام والذي يقع قبل منطقة الزهور بعدة كيلومترات

يتبع.



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