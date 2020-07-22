2020/07/22 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم
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أعلن رئيس الجمعية النموذجية للنحالين العراقيين في محافظة ديالى، علوان المياحي، الأربعاء (22 تموز 2...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مؤسس أول جمعية للنحالين في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
أعلن رئيس الجمعية النموذجية للنحالين العراقيين في محافظة ديالى، علوان المياحي، الأربعاء (22 تموز 2...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مؤسس أول جمعية للنحالين في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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