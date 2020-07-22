الكشف عن سبب حضور التحالف الدولي للاجتماعات العسكرية الأخيرة بين أربيل وبغداد

2020/07/22 | 12:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر عسكري مطلع، الاربعاء (22 تموز 2020)، سبب حضور قادة في التحالف الدولي الاجتماعات الأخيرة الت...





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