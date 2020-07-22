2020/07/22 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، فرض حظر تجوال شامل في البلاد خلال عطلة عيد الأضحى، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.وقال مدير عام الصحة في الوزارة رياض عبد الأمير، في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية، إن “وزارة الصحة طالبت بفرض حظر تجوال شامل طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، وتم إقراره من قبل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يفرض حظر تجوال شاملا خلال عيد الأضحى المركز الخبري الوطني.

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