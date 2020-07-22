الصناعة: لا يوجد تلكؤ في تجهيز المستشفيات بالأوكسجين

2020/07/22 | 12:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاربعاء، ان معاملها مستمرة بتجهيز الاوكسجين الى المستشفيات بانسيابية ومن دون تأخير، فيما اكدت تحقيق الاكتفاء من الاوكسجين في محافظتي ذي قار والبصرة.

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