2020/07/22 | 12:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: عدنان درجال تنازل صباح اليوم عن الدعوى القضائية التي سبق ان اقامها ضد رئيس اتحاد الكرة السابق عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار

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