2020/07/22 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اول زيارة لوزير العمل إلى محافظة المثنى.. الركابي يعلن شمول ألفي أسرة من السماوة بالحماية الاجتماعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/22 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اول زيارة لوزير العمل إلى محافظة المثنى.. الركابي يعلن شمول ألفي أسرة من السماوة بالحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اول زيارة لوزير العمل إلى محافظة المثنى.. الركابي يعلن شمول ألفي أسرة من السماوة بالحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).