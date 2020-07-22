أين نحن من أزمة الكهرباء ؟ - عبدالله صالح

2020/07/22 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_صالح الكهرباء كما الماء والهواء ، من ضرورات ديمومة الحياة الإنسانية، فهي تلعب دور الدم في الشرايين وهنا تظهر أهميتها و تكمن آفة انعدامها، خصوصا في بلد مثل العراق حيث درجات الحرارة تتجاوز الخمسين مئوية أيام فصل الصيف الطويل .بعد مرور حوالي قرن على دخول الكهرباء الى العراق والى يومنا هذا ، لازال البلد يعاني من ازمة مستفحلة لا وجود لبوادر حلها ليس فقط على المدى القريب، بل وحتى على المدى البعيد، في ظل ......





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