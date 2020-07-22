تونس ، نظرةٌ من الداخل ! - عبدالله صالح

2020/07/22 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_صالح انتصار الحراك الجماهيري الواسع في تونس الذي انطلق يوم17 / 12 / 2010 وأعتبر بداية لانطلاق " الربيع العربي " ، اثمر يوم 14 / 1 /2011 عن هروب الرئيس التونسي زين العابدين بنعلي الى السعودية وانتهاء حكمه والذي سمي فيما بعد بـ ( ثورة الياسمين ) .



منذ ذلك الحين وهذا البلد يعيش حالة بين الشد والجذب ، بين الاستقرارالسياسي النسبي تارة وهشاشتها تارة أخرى، رغم اجماع المتابعين لاوضاعه بانه الوحيد بين الدول" ا ......





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