العبودية .... التاريخ المسكوت عنة في العراق - جاسم محمد كاظم

2020/07/22 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_محمد_كاظم ظهرت العبودية في التاريخ كما يعرفها الماركسيون بعد نهاية وانحلال العصر المشاعي نتيجة الحروب أولا وظهور الأسرى الذين استعبدهم المنتصر من اجل حراثة وزراعة الأرض ورعي القطيع .



وتطورت بعد ذلك إلى نظام اقتصادي متكامل سمي بالعصر العبودي وظهور إمبراطوريات العبيد الكبيرة في بابل وفارس مرورا إلى أثينا والإمبراطورية الرومانية .



بقيت العبودية مهيمنة ف ......





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