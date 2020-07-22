العراق ينسق مع الأمم المتحدة بخصوص ملفي الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية

2020/07/22 | 12:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتنسق وزارة العدل مع بعثة الامم المتحدة، اليات التعامل مع ملفي الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية ضمن مبادئ حقوق الانسان.واوضح مصدر مسؤول في الوزارة، بحسب الصحيفة الرسمية، أن "وزير العدل سالار عبد الستار محمد التقى بمسؤولي مكتب حقوق الانسان لبعثة الامم المتحدة لبحث اليات التعاون المشترك بما يخص حقوق الانسان، لاسيما ملفي العدالة الانتقالية والاختفاء القسري"، مبينا ان "العدالة الانتقالية هي من الملفات المهمة التي تمكنت البلاد من قطع شوط كبير من اجل تحقيقها".ولفت المصدر، الى "التنسيق في مجال اليات حقوق الانسان والمتمثل بالاستعراض الدوري الشامل لالتزامات البلاد الدولية بجميع ملفات حقوق الانسان"، منبها الى ان "وزير العدل اكد على ان الوزارة ادرجت تنفيذ جميع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان والاستمرار بعملية اعداد التقارير من قبل خبراء ومختصين كون الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بكتابتها تمهيدا لعرضها على المجتمع الدولي".وبين، أن "البعثة الاممية تسعى جاهدة الى اتخاذ اللازم للنهوض بالواقع العدلي بالبلاد بما يتلاءم مع حقوق الانسان التي اقرها الدستور".

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