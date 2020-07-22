الذهب يقفز إلى أعلى مستوى منذ 9 أعوام

2020/07/22 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق:متابعة حقق الذهب صباح اليوم الأربعاء قفزة إلى أعلى مستوى له منذ 9 أعوام بسبب ضعف الدولار وتوقعات إنعاش الاقتصادات المتضررة من كورونا.وارتفع الذهب بأكثر من 1% كأعلى مستوى منذ 9 أعوام “مدفوعاً بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ […]

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