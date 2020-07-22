غوارديولا الإنجازات الفردية مرتبطة بإنجازات الفريق

2020/07/22 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوارديولا الإنجازات الفردية للاعبين يجب النظر إليها بشكل يرتبط بنجاح الفريق وثبات مستواه

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