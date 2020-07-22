مدير مستشفى الكندي: الاوكسجين السائل نفد منذ يومين ونعمل على الاسطونات كبديل مؤقت

2020/07/22 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدير مستشفى الكندي الدكتور سالم البهادلي، الاربعاء، عن نفاد جميع كميات غاز الاوكسجين السائل في المستشفى منذ يومين، مبينا ان المستشفى تعمل في الممكن في الوقت االراهن لانقاذ المواطنين.وقال البادلي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “كميات الغاز السائل في المستشفى نفدت منذ يومين ولم نتلقى اية مساعدة خلال الساعات الماضية وعلى […]

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