2020/07/22 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..طالب النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، الأربعاء رئاسة البرلمان بعقد جلسة نيابية طارئة لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فيها، مشيرا الى ان أكثر من 100 نائب يرغبون باستضافة الكاظمي نتيجة الإخفاقات الحكومية.وقال الشعلان لـ/المعلومة/، إن “أكثر من ١٠٠ نائب يرغبون باستضافة الكاظمي نتيجة ابتعاده عن مسألة الانتخابات والأزمة الاقتصادية والانشغال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعلان: 100 نائب يرغبون باستضافة الكاظمي في البرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشعلان: 100 نائب يرغبون باستضافة الكاظمي في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).