2020/07/22 | 12:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة توقف صرف 40 مليار دينار لـ440 معاملة مزوَّرة في الديوانية وكالة تقدم الاخبارية.

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