2020/07/22 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت امانة بغداد ،الاربعاء كظم،ان مجسر الزهور يقع خارج حدودنا البلدية .ونوهت الامانة في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”ان ،”المجسر الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية صوراً لانهياره وسقوطه يقع خارج الحدود البلدية الخاصة بنطاق عمل امانة بغداد وهو ليس من ضمن مهامها او مسؤوليتها”.واضافت الامانة ان “اخر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد : مجسر الزهور يقع خارج حدودنا البلدية المركز الخبري الوطني.

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