2020/07/22 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت مصادر إعلامية أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من الصين إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس خلال 72 ساعة.ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل لها.هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجيـة الأميركيـة تطلـب من ⁧ الصيـن⁩ إغلاق قنصليتها في مدينة ⁧ هيوستن⁩ خلال 72 ساعة المركز الخبري الوطني.

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