النزاهة توقف صرف 40 مليار دينار لمعاملات مزوَّرة في الديوانية

2020/07/22 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لتمرير (440) معاملة مُزوَّرة بلغت مب...





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